Bursa'da Orman Yangını ve Patlamalar Drone ile Görüntülendi

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki ormanlık alandaki yangında, patlamalar dron ile havadan kayda alındı.

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alandaki başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Tedbir amaçlı Karahıdır ile İğdir köyleri boşaltılırken, dron ile çekilen görüntülerde maden ocağının ve elektrik tellerinin patlama anları saniye saniye yansıdı. - BURSA