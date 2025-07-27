Bursa'da Orman Yangını ve Patlamalar Drone ile Görüntülendi
Bursa'nın Gürsu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyürken, tedbir amaçlı bazı köyler boşaltıldı. Dron ile kaydedilen görüntülerde maden ocağı ve elektrik tellerinin patlama anları yer aldı.
Bursa'nın Gürsu ilçesindeki ormanlık alandaki yangında, patlamalar dron ile havadan kayda alındı.
Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alandaki başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Tedbir amaçlı Karahıdır ile İğdir köyleri boşaltılırken, dron ile çekilen görüntülerde maden ocağının ve elektrik tellerinin patlama anları saniye saniye yansıdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa