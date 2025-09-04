Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılmaya başlandı.
Yangın, Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına kısa sürede bölgeye intikal eden ekiplerce müdahale edildi. Havadan helikopter desteğiyle yapılan söndürme çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa