Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Yangın, Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına kısa sürede bölgeye intikal eden ekiplerce müdahale edildi. Havadan helikopter desteğiyle yapılan söndürme çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA