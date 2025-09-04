Haberler

Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılmaya başlandı.

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Yangın, Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına kısa sürede bölgeye intikal eden ekiplerce müdahale edildi. Havadan helikopter desteğiyle yapılan söndürme çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nihal Candan'ın babası Hakan Candan canlı yayında gözyaşlarını gizleyemedi

Acılı baba canlı yayında konuştu: Onları tanıyamaz hale geldim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sendikanın tatil çekilişinde hile iddiası: Görüntü tartışma yarattı

Sendikada yapılan düzenbazlığa bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.