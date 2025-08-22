Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Gedelek Köyü'ndeki orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Geçtiğimiz hafta orman yangının çıktığı Orhangazi'ye bağlı kırsal Gedelek mahallesi bugün yine alevlere teslim oldu. Saat 17: 00 sıralarında mahallenin üst kısımlarında bulunan makilik alanda yeniden dumanlar belirdi. İhbar üzerine harekete geçen orman işletme ekiplerine, itfaiye ve çiftçi tankerleri de destek verdi. Yangına 2 helikopter de havadan müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrasında Gedelek'teki orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ise Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda soruşturma başlattı. - BURSA