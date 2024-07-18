Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter, 25 araç ve 87 personel ile yangına müdahale etti.
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.
Orhaneli ilçesi kırsal Çivili Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter 25 araç 87 personel ile yangına havadan ve karadan kısa sürede müdahale edildi. - BURSA