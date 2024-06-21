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Bursa'da orman yangını kontrol altına alındı

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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, yaklaşık 250 hektar alana yayıldı. Yangının tekrar başlamaması için dozerler yardımıyla etrafı çevrildi.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekipler, rüzgardan dolayı yangının tekrar başlamaması için yanan yerlerin etrafını dozerler yardımıyla çevirdi.

Yangın dün saat 13.45 sıralarında Büyükorhan ilçesi Demirler köyü mevkiinde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler hızlı yayıldı. Yangına havadan helikopter ile müdahale edilirken, karadan ise yaklaşık 200 araç ve bin personel gece boyu çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık 250 hektar alana yayılan yangın, ekiplerin ve vatandaşların yardımı ile kontrol altına alındı. Ekipler yangının rüzgardan dolayı tekrar başlamaması için dozerler yardımıyla etrafı çevirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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