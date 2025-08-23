Bursa'da Orman Yangını: Bir Kişi Gözaltına Alındı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan orman yangını sonrası jandarma, yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak bir kişiyi gözaltına aldı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dün meydana gelen orman yangını ile ilgili jandarma ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.
Yangın dün öğle saatlerinde Orhangazi'ye bağlı Gedelek Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde makilik ve kısmen ağaçlık bir alanda çıkmıştı. Yangın havadan ve karadan ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınmıştı.
1 kişi gözaltına alındı
Jandarma ekipleri yangının çıkışı ile ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadesi devam eden zanlı buradaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevkedilecek. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa