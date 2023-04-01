Trafikte yürekleri ağızlara getiren manzara! Otomobilin bagajında seyahat ettiler
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Bursa'da arabada yer kalmayınca 2 genç, çareyi bagaja oturmakta buldu. Yürekleri ağza getiren manzarayı gören diğer sürücüler, o anlaro cep telefonuyla kaydetti.
Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde seyreden bir arabada yer kalmayınca 2 genç, çareyi bagaja oturmakta buldu. Trafikteki diğer sürücüler bagajda oturan gençleri görünce gözlerine inanamazken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.
YÜREKLER AĞZA GELDİ
Diğer bir görüntü ise merkez Osmangazi ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan motosikletin üzerine uzanan 2 kafadar genç yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa