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Trafikte yürekleri ağızlara getiren manzara! Otomobilin bagajında seyahat ettiler

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da arabada yer kalmayınca 2 genç, çareyi bagaja oturmakta buldu. Yürekleri ağza getiren manzarayı gören diğer sürücüler, o anlaro cep telefonuyla kaydetti.

Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde seyreden bir arabada yer kalmayınca 2 genç, çareyi bagaja oturmakta buldu. Trafikteki diğer sürücüler bagajda oturan gençleri görünce gözlerine inanamazken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da ölüme böyle meydan okudular.... Biri bagaja oturdu, diğeri motosiklete uzandı

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Diğer bir görüntü ise merkez Osmangazi ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan motosikletin üzerine uzanan 2 kafadar genç yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da ölüme böyle meydan okudular.... Biri bagaja oturdu, diğeri motosiklete uzandı

Bursa'da ölüme böyle meydan okudular.... Biri bagaja oturdu, diğeri motosiklete uzandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir Bursa 3. Sayfa Haberler

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