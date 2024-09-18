Bursa'da Okul Servisi Kazasında 11 Kişi Yaralandı

Okul servisi kaza yaptı: 8'i öğrenci 11 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile okul servisi çarpıştı. Kaza sonrası 8'i öğrenci 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Paşaören Sokak ile Hicran sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Paşaören Sokak'ta seyir halinde olan sürücü Mustafa M.yönetimindeki 16 S 6558 plakalı servis minibüsü, Hicran Sokak'tan çıkan Ufuk M.yönetimindeki 16 MDC 92 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza sonucu sürücüler ile servis minibüsündeki öğrenciler Mehmet Ali Ç.(5), Ayşe Ç.(5), Yusuf Y.(4), İbrahim Efe B.(4), Elisa S.(4), Zümra Ü.(5), Elisa E.(4), Asel K.ve servis hostesi Aslı A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.