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Bursa'da Narkotik Ekiplerinden Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi

Bursa'da Narkotik Ekiplerinden Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narko Nokta' ve 'Narko' başlıklı eğitimlerle 5 bin 233 kişiye ulaştı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narko Nokta" ve ""arko" başlıklı eğitim ve etkinlik faaliyetleri şehrin farklı noktalarında 5 bin 233 kişi bilgilendirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele eğitimi, bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri çerçevesinde şehrin farklı noktalarında etkinlik ve eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak 33 ayrı etkinlikte 5 bin 233 kişiye ulaşarak "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narko Nokta" konulu farkındalık eğitimleri ve etkinlikler yapıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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