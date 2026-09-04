Haberler

Bursa’da motosikletten çıkan yılan şoke etti

Bursa’da motosikletten çıkan yılan şoke etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosikletin içerisinden çıkan yılan, sürücüye korku dolu anlar yaşattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin içerisinden çıkan yılan, sürücüye korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle motosikletten çıkarılan yılan, doğaya bırakıldı.

Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücü Ömer İ., motosikletinde yılan olduğunu fark edince önce korktu daha sonra şaştı kaldı. Ne yapacağını bilemeyen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, motosikleti kontrol ederek yılanın bulunduğu yeri tespit etti.

İtfaiye ekiplerinin dikkatli çalışması sonucunda yılan motosikletten çıkarıldı. Ekipler tarafından alınan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, motosikletten çıkan yılan çevrede kısa süreli panik ve korkuya neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza

UEFA'dan Fenerbahçeli futbolculara şok ceza
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KKTC'de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı

Gemi faciası bakanın ardından 3 kişiyi daha koltuğundan etti
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz isim

Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz hoca
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

Bu görüntü istifa getirdi

3 gün 3 gece süren düğünde milyonluk takı şoku: Gelin gözaltına alındı

Günlerce süren düğünde sahte gelin şoku: Milyonluk takılar ortada yok
Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Henüz hiçbir şeyden haberleri yok! İlk kez görüntülendiler

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi

İki ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var