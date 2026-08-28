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Bursa'da Motosiklete Minibüs Çarptı: 2 Yaralı

Bursa'da Motosiklete Minibüs Çarptı: 2 Yaralı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yakıt almak için yavaşlayan motosiklete arkadan minibüs çarptı. Sürücü ve yolcu yola savrulurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, tahkikat sürüyor.

Bursa'da sürücüsünün yavaşladığı motosikletteki iki kişi arkadan gelen minibüsün çarpmasıyla yola savrularak yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yalova - Bursa karayolu Orhangazi çıkışında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücünün petrole girmek için yavaşladığı 16 MB 3391 plakalı motosiklete arkadan gelen minibüs çarptı. Sürücü ve arkasındaki yolcu motosikletin savrulmasıyla yaralandı. O anlar bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari aracın çarptığı iki kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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