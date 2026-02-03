Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Bursa-Yalova karayolu üzerinde meydana gelen kazada, motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Bursa-Yalova karayolu üzerinde seyir halinde olan motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı.
Motosiklet, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre sürüklenerek kaldırım üzerinde durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa