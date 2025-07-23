Bursa'da Motosikletin Çarptığı Köpek Telef Oldu, Sürücü Yaralandı

Bursa'da Motosikletin Çarptığı Köpek Telef Oldu, Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle köpeğe çarpan sürücü yaralandı, köpek ise hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet yola çıkan köpeğe çarpan sürücü yaralanırken, köpek telef oldu.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolunda seyir halinde olan Sürücü Mustafa U. (54) yönetimindeki 16 PG 602 plakalı motosiklet, yola çıkan köpeğe çarpıp devrildi. Devrilen motosiklet 20 metre sürüklenirken, sürücü yaralandı. Motosikletin çarptığı köpek ise telef oldu.

Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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