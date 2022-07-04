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Bursa'da motosiklet yayaya çarptı, hem yaya hem sürücü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Bursa'da motosiklet yayaya çarptı, hem yaya hem sürücü yaralandı

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yolun kenarında yürüyen kadına çarptı.

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yolun kenarında yürüyen kadına çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi Boyalıca Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülal M.'nin (19) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 RBS 81 plakalı motosiklet, yolun kenarında yürüyen Hatice A.'ya çarptı. Motosiklet sürücüsü ve yaya yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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