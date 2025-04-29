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Bursa'da Motosiklet ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü

Bursa'da Motosiklet ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde gerçekleşen motosiklet ile otomobil çarpışmasında 28 yaşındaki sürücü ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Karacabey ilçesi Bakırköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AHH 444 plakalı motosiklet sürücüsü Umut Koç (28), karşı yönden gelen Ş.Ü. (34) idaresindeki 16 BNZ 029 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü yaptığı ilk müdahale sonrası Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Umut Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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