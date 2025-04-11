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Bursa'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Bursa'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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İnegöl'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. Kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan F.Y. (17) yönetimindeki 16 BOE 552 plakalı motosiklet, sokaktan çıkan Muhammed S. (24) idaresindeki 16 MB 9690 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı M.U. (17) yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 2 genç, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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