Bursa'da Motosiklet ve Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Bursa'da Motosiklet ve Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Tüzün Sokak'ta meydana geldi. Yolda seyreden Ege S. (17) yönetimindeki bisiklet ile Muhammet S. (29) idaresindeki 16 BMT 813 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen araçlarda sürücüler yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Ege S., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ATV'nin tarih dizisinde radikal değişim: Kuruluş Osman'ın ismi değişti

ATV'nin tarih dizisinde radikal karar: Kuruluş Osman'ın ismi değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim

Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.