Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Ölümden Son Anda Kurtuldu

Bursa'da motosikletiyle gezintiye çıkan kişi, virajlarda 20 saniye içinde karşısına gelen otomobillerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan anlar ise saniye saniye motosikletin kamerasına yansıdı.

Akılalmaz olay, Bursa'nın Keles ilçesi Alaçam yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle gezintiye çıkan Serdar D., karşıdan gelen aracın şeridine aniden girmesi üzerine direksiyonu kırarak ölümden döndü. Bu yaşanan olaydan yaklaşık 20 sonra yine aynı durumla karşılaşan sürücü, saniyeler içinde iki kez ölümden döndü. Kazayı kıl payı atlattığı anlar ise motosikletin kamerasına yansıdı. - BURSA