Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Ölümden Son Anda Kurtuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Keles ilçesinde motosikletiyle gezintiye çıkan bir kişi, virajlarda karşısına gelen otomobillerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan anlar ise motosikletin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da motosikletiyle gezintiye çıkan kişi, virajlarda 20 saniye içinde karşısına gelen otomobillerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan anlar ise saniye saniye motosikletin kamerasına yansıdı.

Akılalmaz olay, Bursa'nın Keles ilçesi Alaçam yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle gezintiye çıkan Serdar D., karşıdan gelen aracın şeridine aniden girmesi üzerine direksiyonu kırarak ölümden döndü. Bu yaşanan olaydan yaklaşık 20 sonra yine aynı durumla karşılaşan sürücü, saniyeler içinde iki kez ölümden döndü. Kazayı kıl payı atlattığı anlar ise motosikletin kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Bursa Keles Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title