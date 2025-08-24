Bursa'da motosiklet kazasında baba hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet, devrilerek bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hastanede hayatını kaybederken, kızı ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Oylat köprülü kavşağında meydana geldi. İstanbul'dan gelip Oylat'a seyir halinde olan Ali Esen'in (56) kullandığı 34 YK 9677 plakalı motosiklet, köprülü kavşakta dönüş yaparken kontrolden çıkarak sürüklendi. Metrelerce sürüklenen motosiklet, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ile arkasındaki kızı Fatıma Betül Esen (27) ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü baba yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kızının sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Esen'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Baba ve kızının İstanbul'dan gezmek için İnegöl'e gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA