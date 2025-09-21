Haberler

Bursa'da Motosiklet Kazası Kask Kamerasında

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tali yoldan çıkan bir cipe çarpan motosiklet sürücüsü yere kapaklandı. Olay anı kask kamerasına yansıdı, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da motosikletiyle ilerleyen sürücü, tali yoldan çıkan cipe çarpmasıyla yere kapaklandı. Yaşanan korku dolu anlar, kask kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle ilerleyen sürücü, biranda tali yoldan önüne çıkan cipe çarpmamak için fren yaptı. Ancak, kısa mesafede duramadığı için cipe yandan çarpmasıyla yere kapaklandı.

Yaşanan korku dolu anlar kask kamerasına yansırken, yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
