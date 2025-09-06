Haberler

Bursa'da Motosiklet Kazası: İki Kadın Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Kazası: İki Kadın Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, alt geçit olmasına rağmen yola çıkmak isteyen iki kadına motosiklet çarptı. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da alt geçit olmasına rağmen karşıya caddeden geçmek isteyen 2 kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadınlar yaralanırken, yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza nedeniyle trafikte kısmen aksamalar yaşandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FVK plakalı kurye motosikleti, alt geçit ihlali yaparak karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadınlar yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koşarken, durum 112 acil servis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları kadınları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin tahkikat başlattığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Samsun-Ordu yolunda feci kaza! 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kafa kafaya çarpıştılar! 19 yaşındaki genci hayattan koparan kaza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
700 liralık oyuncak çalan kadın, 10 liralık da alışveriş yaptı! O anlar kameralarda

İş yeri sahibi güvenlik kamerasına bakınca şok oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.