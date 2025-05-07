Bursa'da Motor Arızası Trafikte Panik Yarattı
Osmangazi ilçesinde motor kısmından arıza yapan bir araç, dumanlar saçarak trafikte panik oluşturdu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve trafik kısa sürede normale döndürüldü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motor kısmından arıza yapan bir araç, dumanlar saçarak trafikte panik oluşturdu.
Olay, sabah saatlerinde yoğun trafik akışı sırasında meydana geldi. Aracın motor kısmından yükselen yoğun dumanlar nedeniyle sürücüler büyük endişe yaşarken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen araç, yol kenarına çekilerek trafik normale döndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa