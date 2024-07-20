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Bursa'da mevsimlik işçileri taşıyan traktör devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, mevsimlik işçileri taşıyan traktör devrildi. Kazada, 15 yaşındaki Elif Argun'un kardeşi Esmanur da hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan traktör devrildi. Geçtiğimiz hafta meydana gelen kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Elif Argun'un kardeşi Esmanur da hayata tutunamadı.

Kaza, 13 Temmuz 2024 tarihinde Bursa'nın Mustafakemalpaşa Mahallesi Ormankadı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik işçileri taşıyan A.S. (40) idaresindeki 10 SF 882 plakalı traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonrası işçilerden Elif Argun (18) ve Esmanur Aygun (15) ağır yaralanırken A.S., Ö.A. (12) ve İ.A. (31) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Argun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Esmanur Aygun ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede hayat mücadelesi veren 15 yaşındaki Esmanur da vefat etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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