Haberler

Metruk bina alev alev yandı

Metruk bina alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kullanılmayan bir metruk bina alev alev yandı. Vatandaşlar hortumla müdahale ederken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Bursa'da metruk bir bina alev alev yandı. Vatandaşların hortumla müdahale ettiği alevler, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'ndeki kullanılmayan metruk yapıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların hortumla müdahale ettiği alevler, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği, can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var

Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var
Madde bağımlısı şahıs 'Ne geziyorsunuz burada?' diyerek polislere satırla saldırdı

Polislere satırla saldırdı! Çok sayıda yaralı var
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama

Hastane odasından o iddiaya yanıt verdi
Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var

Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Bu nasıl olabilir? Zincir markette infial yaratan etiket

Zincir markette infial yaratan etiket