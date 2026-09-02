İnegöl'de Metruk Bina Küle Döndü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 04.30 sıralarında kırsal Yiğitköy Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk bir binada yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bina tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk bina alev alev yandı. Yangında, şans eseri yaralanan olmadı.
Yangın saat 04.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yiğitköy Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada bina alev alev yanmaya başladı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu ev tamamen küle dönerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.