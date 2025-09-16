Bursa'da Metro Seferlerine 1 Saat Aksama!

Bursa'da metro hattında meydana gelen kesinti sebebiyle trenler durdu. Metro seferlerinin durması üzerine bazı yolcular trenden inerek rayların ortasından yürüdü. 17.15'teki arızaya anında müdahale edilerek sorun çözüldü ve seferler 18.15 itibariyle sorunsuz olarak yeniden gerçekleştirildi.

Olay, 17.15 sıralarında BursaRay hattında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan elektrik kesintisi sonrasında Uludağ Üniversitesi ile Odunluk arasındaki metro seferleri durdu. Vagonların içerisinde kalan vatandaşlar panik yaşadı. Bazı yolcular görevlilerin yönlendirmesiyle tahliye edilirken, bazıları ise rayların üzerinden yürüyerek istasyona ulaşmaya çalıştı. .

Metro seferlerinde yaklaşık 1 saat aksama yaşanırken, ekiplerin arızayı gidermesiyle seferler kontrollü şekilde yeniden başladı.

Burulaş yetkilileri, enerji dalgalanmasına müdahale edildiğini, seferlerin normal olarak sürdüğünü ifade ettiler. - BURSA