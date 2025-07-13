Markette "Sen sapık mısın?" diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu

Markette 'Sen sapık mısın?' diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Markette
Haber Videosu

Bursa Nilüfer'de markette bir kadının "Sen sapık mısın?" sözleri üzerine sinirlenen şahıs, kadını silahla vurarak yaraladı. Olayda 14 yaşındaki bir kız da yaralandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde akşam saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir markette alışveriş yaptığı sırada arkasında adama yüksek sesle "Sen sapık mısın?" diye bağıran kadın ile şahıs arasında tartışma yaşandı.

Markette 'Sen sapık mısın?' diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu

TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesiyle şahıs, yanındaki tabancayla 17 yaşındaki N.A'ya ateş açtı. Kurşunlardan biri çevrede bulunan 14 yaşındaki E.A.'ya da isabet etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine markete çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan kadın ve çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Markette 'Sen sapık mısın?' diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?

"Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?"
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı

İddiaların ardından ekiplerden ilk adım geldi
200 yolculu feribotta yangın paniği! Vali'den açıklama geldi

Feribotta yangın! Yüzlerce yolcu denizin ortasında dehşeti yaşadı
Elon Musk'tan Trump'a çağrı: Dosyaları yayımla

Eski dostlar kanlı bıçaklı oldu! Son hamle Elon Musk'tan geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü

Al Nahyan ile kritik zirve! İşte Erdoğan'ın telefonda verdiği mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak

Eşi benzeri yok! Türkiye Modeli dünyaya örnek olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.