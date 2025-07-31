Bursa'da Market Çalışanına Sıcak Su Döküldü
İnegöl'deki bir markette çalışan 24 yaşındaki Ezgi A., üzerine kaynar su dökülmesi sonucu yaralandı. 2. derece yanıklarla hastaneye kaldırılan talihsiz kadının durumu ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Gross 16 zincir marketin bir şubesinde üzerine sıcak su dökülen çalışan yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Kocatepe Sokak'ta faaliyet gösteren Gross 16 markette meydana geldi. Market çalışanı Ezgi A. (24), ısıtıcıyla su ısıttı. Isıtıcıyı tuttuğu sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu kaynar su genç kızın üzerine döküldü. Bacaklarında 2. derece yanıklar oluşan genç kız, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa