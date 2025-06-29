Bursa'da Mahsur Kalan Suudi Turist Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde botla açıldığı İznik Gölü'nün ortasında mahsur kalan Suudi Arabistanlı turist, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Orhangazi ilçesinde İznik Gölü kenarındaki Çakırlı Altı mevkiine pikniğe giden gruptaki Suudi Arabistanlı turis Alhussaın İbrahim Ahmed (27) botla göle açıldı. Genç, gölün ortalarına kadar sürüklenen botun kontrolünü kaybetti. Alhussaın İbrahim Ahmed'in kurtarılması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekibi, genç adamı göl açıklarında buldu. Rüzgarda sürüklenen botun içindeki genç, balıkçı kayığı ile sahile ulaştırıldı. - BURSA