Bursa'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Şehir Merkezi Anbean Takip Ediliyor

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde şehir merkezinde adeta kuş uçurtmuyor. 450 farklı noktadan bin 500'nden fazla KGYS kamerası ile şehir merkezi anbean takip ediliyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Merkezi'nde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işlemleri sürerken Bursa polisi şehirde adete kuş uçurtmuyor. 450 farklı noktada bulunan ve sayısı bin 500'den fazla KGYS kameraları ile anbean takip edilen şehir merkezinde şuana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Öte yandan, KGYS kameraları okul önleri ve çevresi anlık olarak takip edilerek yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önceden tedbir alınıyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu gelişmeleri anbean takip ediyor. - BURSA