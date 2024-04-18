5 metrelik mağarada define faciası! Kaçak kazı yapanlardan biri öldü, mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor
Bursa İznik'te uzun süredir definecilerin hedefinde olduğu öğrenilen 5 metrelik mağara içinde kaçak kazı sırasında göçük meydana geldi. Definecilerden biri hayatını kaybederken, mahsur kalan 2 kişiye ulaşma çalışması devam ediyor. Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.
Bursa'nın İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi'nde kaçak kazı yapan definecilerden birisi göçük sonucu hayatını kaybetti, mahsur kalan 2 kişiye ulaşma çalışması sürüyor. Jandarma bölgede geniş çaplı çalışma ve araştırma başlatırken, AFAD ve JAK ekipleri de bölgeye sevk edildi.
KAÇAK KAZI SIRASINDA KAYALAR DEVRİLDİ
Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi Karadere Mevkii'nde 3 arkadaşın bir mağarada kaçak kazı yaptığı sırada kayalar devrildi.
5 METRELİK MAĞARADA MAHSUR KALANLAR VAR
Uzun süredir mağaranın definecilerin hedefinde olduğu ve dönem dönem kazılar yapıldığı iddia edildi. Yaklaşık 5 metrelik mağara içerisinde bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, içeride iki kişinin daha olduğu bildirildi.
YANI BAŞINDAKİ HORTUM DİKKAT ÇEKTİ
İtfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri içeride kalanlar için kurtarma çalışması başlattı. Mağara girişinde bir kişinin cansız bedeni kameraya yansırken, yanı başında bulunan hortum da dikkat çekti.