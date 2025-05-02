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Bursa'da Lüks Otomobilin Tehlikeli Makas Atışı Kamerada

Bursa'da Lüks Otomobilin Tehlikeli Makas Atışı Kamerada
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, seyir halindeki sürücüleri hiçe sayarak makas atan lüks otomobilin anları araç içi kamerasına yansıdı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Bursa'da seyir halinde olan sürücüleri hiçe sayarak makas atan lüks otomobil sürücüsü araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen lüks otomobil, seyir halinde olan diğer araçları hiçe sayarak makas atmaya başladı. Tehlikeli anlar ise saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri görüntüler üzerine soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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