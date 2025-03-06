Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyiden iyiye çalıyor

Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyice çalıyor
Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek

Ekipler sis perdesini aralamak için hastaneye geldi
AK Partili Metiner'den 'Demirtaş tahliye bekliyor mu?' sorusuna yanıt

Cezaevinde görüştü, canlı yayında açıkladı!
Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz

Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz

Bursa'da Lüks Otomobil Tırın Altına Girdi, Sürücü Ağır Yaralı

Bursa'da Lüks Otomobil Tırın Altına Girdi, Sürücü Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan lüks otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, sürücüyü otomobilden kurtarıp hastaneye sevk etti.

Bursa'da kontrolden çıkarak tırın altına giren lüks otomobil hurdaya döndü. Feci kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Demirtaş mevkii otoban üzerinde meydana geldi. Lüks otomobilin sürücüsü, hızla ilerlediği esnada kontrolden çıkıp sağ şeritte bulunan tırın dorsesine çarptı. Tırın altına giren araç hundaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen sürücünün durumu kritik olduğu öğrenilirken, kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekipler, sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunurken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Kocamı tahrik ediyor" diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti
img

Anlaşma sağlandı! İmzayı atması an meselesi
img

Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da sokak düğünleri yasaklandı

Bir şehrimizde sokak düğünleri yasaklandı
VAR'da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar

VAR koltuğunda oturduğu maçta skandal karar
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için flaş talep
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Benfica'nın Barcelona yenilgisinde faturayı Kerem Aktürkoğlu'na kestiler

Mağlubiyetin faturası Kerem'e kesildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.