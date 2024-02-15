Üye Girişi
Haberler

Bursa'da lüks araç içerisinde ölü bulundu

Güncelleme:

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir kişi, lüks araç içerisinde ölü bulundu. Araçta hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir kişi, lüks araç içerisinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya Devlet Hastanesi karşısında eczanelerin önünde 16 BFF 998 plakalı lüks aracın farları açık ve çalışır vaziyette olduğunu gören vatandaşlar, şüphelenerek durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, aracın içeriden kilitli olduğunu görünce camları kırarak kapıyı açtı. Ekipler, sürücü koltuğunda hareketsiz şekilde yatan Z.A'nın (50) hayatını kaybettiğini belirledi. Z.A'nın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mudanya Bursa Olaylar Polisiye Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title