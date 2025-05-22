Bursa'da 'Lazer Tutma' Kavgası: 2 Yaralı

Bursa'da 'Lazer Tutma' Kavgası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa'da 'Lazer Tutma' Kavgası: 2 Yaralı
Haber Videosu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, parkta 'lazer tutma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay sonrası şüpheliler yakalandı.

"Lazer tutma" kavgası: 2 kişi bıçaklandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir parkta "lazer tutma" nedeniyle meydana gelen bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kültür Parkı içerisinde meydana geldi. H.T. ve arkadaşı A.A.B. (15), kız arkadaşlarıyla parkta oturup sohbet ederken, tanımadıkları M.D. ile Ramazan Y. yüzlerine lazer ışığı tuttu. Yüzlerine gelen ışıktan rahatsız olan H.T. ve arkadaşı A.A.B. (15), lazer tutan 2 şahsı uyardı. Şahıslar arasında bir anda gerginlik çıktı. Gerginlik kavgaya dönüştü. Kavgada M.D. ve Ramazan Y. (20), bıçaklarla H.T. ile arkadaşı A.A.B.'yi yaraladı. İki şüpheli kaçarken yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan H.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheliler, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde polis ekiplerince yakalandı. Suç aletleri ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti

Eylem Tok ve oğlundan şikayetini çekti! İşte sürpriz kararın sebebi
Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar

Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
Messi ile rakip olabilir! Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası

Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti

Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytanlar bastı" diyerek kriz geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı

Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi
Nesrin Cavadzade'den Azerbaycanlı takipçilerini kızdıran paylaşım

Nesrin'in paylaşımına düştüğü not, Azerbaycanlı takipçilerini kızdırdı
3. Lig ekibinin başkanı '135 milyon lira helali hoş olsun' diyerek görevini bıraktı

'135 milyon lira helali hoş olsun' diyen başkan istifa etti
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.