Bursa'da Lastiği Patlayan Araç Metro İstasyonuna Daldı

Bursa'da Lastiği Patlayan Araç Metro İstasyonuna Daldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan ticari araç, Bağlarbaşı Metro İstasyonu'na daldı. Sürücü yaralanırken, istasyon boş olduğu için büyük bir facia önlendi.

Olay, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Ö. idaresindeki 34 MHH plakalı ticari aracın lastiği seyir halindeyken patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kontrolden çıkan araçla önce aydınlatma direğine çarptı ardından Bağlarbaşı Metro İstasyonu'na girdi. Olay sırasında istasyonda yolcu bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Çarpmanın şiddetiyle araç kullanılamaz hale geldi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
