Bursa'da Kum Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bursa'da Kum Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
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İnegöl'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen kum yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kum yüklü tırın yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Boğazköy mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'deki yüksek hızlı tren inşaatına kum taşıyan Alper A. (47) yönetimindeki 08 AAB 173 plakalı tır, İnegöl'ün Boğazköy Mahallesi mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından tırdan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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