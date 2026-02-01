Pompacı kılığına girdi, el bombalı arabayı böyle yakaladı

Haberler

Bursa'da polis ekiplerinin durdurmak istediği otomobil, kaçış girişiminde bulundu. Benzin istasyonuna giren şüpheli araç, pompacı kılığına giren bir polis memurunun dikkat çekici hamlesiyle durduruldu. Araçta yapılan aramada bomba ve silah ele geçirildi.

Bursa'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobil kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından araç, benzin istasyonunda pompacı kılığına giren polisin dikkat çeken hamlesiyle durduruldu. Operasyona ilişkin olay anı görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 17 ADE 596 plakalı otomobilden şüphelendi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında şüpheli araç, 11 Eylül Bulvarı üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna girdi. Bu sırada Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği'nde görevli bir polis memuru, benzin istasyonundan temin ettiği pompacı kıyafetiyle dikkat çeken bir taktik uyguladı. Pompacı kılığına giren polis, istasyon karşısında aracın önünü keserek kaçışı engelledi. Destek ekiplerinin de müdahalesiyle otomobil kısa sürede kontrol altına alındı.

Otomobilde bomba, silah çıktı, bomba imha uzmanları harekete geçti

Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda 1 adet savunma tipi el bombası ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Olay yerine sevk edilen bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri, el bombasını kontrollü şekilde teslim aldı.

Olay anına ait sıcak görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan, polisin pompacı kılığına girerek şüphelilerin önünü kestiği ve gözaltı anlarının yer aldığı görüntüler ortaya çıktı. Film sahnelerini aratmayan operasyon anları kameralara saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
