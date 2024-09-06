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Bursa'da korkutan orman yangını

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Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Bursa'da korkutan orman yangını

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesi Yörükler mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.

Yangın, 17.30 sıralarında İznik ilçesi Yörükler ile Tahtalı mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Karadan yapılan söndürme çalışmalarına havadan da helikopter destek verdi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını 3-sayfa Güncel Yaşam İznik Bursa Doğa

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