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Bursa'da korkutan fabrika yangını

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Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan bir dokuma fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, fabrikada hasar meydana geldi.

Bursa'da korkutan fabrika yangını

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde dokuma fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dokuma fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, fabrikanın kapalı olması büyük faciayı önledi. Yangın gece saatlerinde fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu. Yetkililer yangının çıkış sebebini araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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