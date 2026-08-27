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Gemlik'te ev yangını: 2 kişi dumandan mahsur kaldı

Gemlik'te ev yangını: 2 kişi dumandan mahsur kaldı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kumla Mahallesi'ndeki yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, dumandan etkilenenleri merdivenle tahliye etti. Yangın kontrol altına alınırken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kumla Mahallesi Hizmet Caddesi üzerindeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederken binada dumandan mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye merdiveniyle kurtardı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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