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Bursa'da korkunç cinayet... Eşini çocuğunun yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü

Bursa'da korkunç cinayet... Eşini çocuğunun yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kadın, eşi tarafından 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kadın eşi tarafından 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası ihbarda bulunan küçük çocuğun sözleri ekipleri harekete geçirirken, kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay, Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 40 yaşındaki Zafer G., henüz bilinmeyen bir nedenle 36 yaşındaki eşi Güzde G. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kanlı bitti. Zafer G., eşini oğlunun yanında defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, evde bulunan küçük çocuk ve çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Güzde G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, cinayet şüphelisi Zafer G. İse Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Acı haberi alarak olay yerine gelen aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bazı yakınlar sinir krizi geçirirken, ekipler ve çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından talihsiz kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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