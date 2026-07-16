Kör noktada kalan yayaya motosiklet çarptı, o anlar kask kamerasında

Bursa'da kör noktada kalan yayayı fark edemeyen motosiklet sürücüsü yayaya çarptı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, servis minibüsü nedeniyle oluşan kör noktada kalan yayayı fark edemedi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan motosikletin etkisiyle yaya ve motosiklet sürücüsü yere savruldu.

Kaza anı ise motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı