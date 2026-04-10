Bursa'da akıntıya kapılan araçtan acı sonuç: Sürücünün cansız bedeni bulundu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yolu kısaltmak isterken köprü altından geçmeye çalışan sürücü, yağışlar nedeniyle debisi yükselen derede aracıyla birlikte sürüklendi. Olayda 60 yaşlarındaki Turhan Babaoğlu hayatını kaybetti.

Olay, Karacabey ilçesinde bulunan Canbolu Köprüsü altında, sürücülerin karşı şeride geçmek için kullandığı alternatif yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşlarındaki Turhan Babaoğlu aracıyla köprü altından geçmek istediği sırada, yağmur nedeniyle seviyesi yükselen Canbolu Deresi'nin akıntısına kapıldı. Kısa sürede sürüklenen araç gözden kayboldu.

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, dere yatağında yoğun arama çalışması başlattı. Olay yerine gelen polis dalgıçlar da çalışmalara katıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Turhan Babaoğlu'nun cansız bedeni ekipler tarafından dereden çıkarıldı. Babaoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı