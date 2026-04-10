Bursa'da akıntıya kapılan araçtan acı sonuç: Sürücünün cansız bedeni bulundu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yağışlar sonrası debisi yükselen dere sonucu köprü altından geçmeye çalışan 60 yaşındaki Turhan Babaoğlu hayatını kaybetti. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olay, Karacabey ilçesinde bulunan Canbolu Köprüsü altında, sürücülerin karşı şeride geçmek için kullandığı alternatif yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşlarındaki Turhan Babaoğlu aracıyla köprü altından geçmek istediği sırada, yağmur nedeniyle seviyesi yükselen Canbolu Deresi'nin akıntısına kapıldı. Kısa sürede sürüklenen araç gözden kayboldu.

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, dere yatağında yoğun arama çalışması başlattı. Olay yerine gelen polis dalgıçlar da çalışmalara katıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Turhan Babaoğlu'nun cansız bedeni ekipler tarafından dereden çıkarıldı. Babaoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu

İran 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 müzakere şartı koştu
Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: Bizi aramadılar

Gözler transferindeydi! Barış Alper için resmi açıklama
Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar

Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar

Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal

İğrenç yazışmalar geri getirildi! Kadınların fotolarını gönderip...
Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: Bizi aramadılar

Gözler transferindeydi! Barış Alper için resmi açıklama
İspanya’da festivalde Netanyahu kuklası yakıldı

Netanyahu'yu kafayı taktığı Avrupa ülkesinde havaya uçurdular!
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat