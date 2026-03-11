Haberler

Bursa'da otomobil park halindeki tırın altına girdi: 1 yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki tıra çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, kazanın ardından 40 bin TL ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki tırın altına girdi. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi Bursa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tamire bırakılan aracı aldıktan sonra İnegöl'den Yeniceköy istikametine seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü Muharrem K. (18) idaresindeki 43 NY 099 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında park halinde bulunan 16 PC 597 plakalı tıra arkadan çarparak altına girdi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
