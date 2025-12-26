Haberler

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu
Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sürücü hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 02.00 sıralarında Acemler-Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi. İzmir Yolu istikametinden Bursa yönüne seyir halinde olan İsmail Y. (28) idaresindeki 16 BHS 012 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, önce sol şeritte bulunan koruma bariyerlerine çarptı, ardından yolun sağ tarafındaki boş alana doğru defalarca takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde Yılmazer'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yaparken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
