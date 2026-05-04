Bursa'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Bursa'da bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaş, aynı noktada sık sık benzer kazaların yaşandığını belirterek sürücülerin hız yaptığına dikkat çekti.

Kaza, Yıldırım ilçesi Mimarsinan Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Olay yerine sevk edilen ekipler, kazaya müdahale ederken araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaş bulvar üzerinde sürekli kazaların yaşandığını ifade ederek, sürücülerin trafik ışıklarına takılmamak için hız yaptığını, bu nedenle virajı alamayıp kazaların meydana geldiğini söyledi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
