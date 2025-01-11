Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Çiftlik Evine Uçtu: 4 Yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkıp bir çiftlik evinin bahçe duvarını yıkıp bahçeye yuvarlanan Fiat marka otomobildeki 4 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saat 07.30'da Bayındır Mahallesinde yaşandı. Hüseyin Aktaş (35) idaresindeki 34 VT 7760 plakalı Fiat Albea otomobil, Karamürsel yolu üzerinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki bir evin bahçe duvarını yıkarak içeriye uçtu. Takla atarak ters dönen otomobil bahçedeki bir zeytin ağacına çarparak durdu. Ağır yaralanan otomobil sürücü Hüseyin Aktaş (35) ve ön koltukta oturan Oğuzhan Kılıç (32) ile arka koltukta oturan kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 112 ambulansıyla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tahkikat başlattı. - BURSA