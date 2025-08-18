Bursa'da Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı, 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hafif ticari aracın kontrolden çıkarak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Kemalpaşa mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç refüjden taklalar atarak karşı yöne geçti; 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Nene Hatun kavşağında meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan Nurcan Ş.(21) yönetimindeki 16 KKE 41 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü aşıp karşı yöne geçerken takla attı. Yan duran araçta sürücü ve yanındaki ablası Nazlıcan Ş.(22) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

