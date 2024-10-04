Kocasına sinirlendi, 6. kattan kendini attı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde C.A., kocasına sinirlenip kendini 6'ncı kattaki evinin balkonundan aşağıya attı. Çiftin 10 ay önce evlendiği bildirildi. Camikebir Mahallesi Garaj Sokak'taki 6 katlı bir binanın son katındaki dairede oturan C.A., telefonda eşi ile tartıştıktan sonra balkondan düştü. Sağlık görevlilerinin, itfaiyenin yardımıyla çıktığı branda üzerinde ilk müdahalesini yaptığı C.A. sedyeyle indirilip ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan C.A. Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, C.A.'nın eşi O.A.'nın ifadesine başvurdu.

O.A.'nın ifadesinde, "Alkollüydüm. Telefonda biraz kavga ettik, kapattık." dediği belirtildi.

10 ay önce evlenen çiftin, sık sık kavga ettiği ve dün akşamda eşiyle telefonda kavga ettikten sonra kendisini 20 metre yükseklikteki balkondan boşluğa bıraktığı öğrenildi. Binanın girişindeki manavın brandasının üzerine düşen kadın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, C.A.'nın eşi O.A.'nın ifadesine başvurdu.

O.A.'nın ifadesinde, "Alkollüydüm. Telefonda biraz kavga ettik, kapattık." dediği belirtildi.

10 ay önce evlenen çiftin, sık sık kavga ettiği ve dün akşamda eşiyle telefonda kavga ettikten sonra kendisini 20 metre yükseklikteki balkondan boşluğa bıraktığı öğrenildi.